Di Marzio: “La Fiorentina incontrerà Palladino. Monza: si ragiona su Nesta e Baroni”

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è iniziato il Valzer in panchina tra Serie A e B. La Fiorentina incontrerà Palladino dopo la finale di Conference League, con Italiano in uscita, e di conseguenza il Monza non vuole trovarsi impreparato ad un eventuale uscita del tecnico.

Il Monza, infatti, sta valutando due profili su tutti: Baroni e Nesta. Su quest’ultimo avrebbe messo gli occhi anche il club rosanero, con Mignani pronto a salutare.

