Atalanta, l’ex rosa Gasperini annuncia «Futuro? Sono legato al club e lo sarò ancora»

Al termine della sfida tra Torino e Atalanta, vinta dai bergamaschi per 3-0, il tecnico ex rosanero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare dei risultati ottenuti dalla Dea e sul suo futuro:

«Se ci rendiamo conto della portata dell’impresa? Sì, ce ne rendiamo conto. A Bergamo in questi giorni c’è un’euforia, gente che vola. Veramente bellissimo, straordinario, e credo andremo avanti anche questa settimana, ci aspettano delle feste importanti. Quindi sì, lo avvertiamo sicuramente, poi oggi allo stadio ancora di più e credo lo avvertano molto anche i ragazzi, perché la risposta che hanno dato sul campo oggi è quella di una squadra che voleva ancora giocare, correre e fare il risultato. Futuro? Sono sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l’Atalanta, sull’Europa League, sulla Coppa Italia e sul campionato per raggiungere la Champions. De Laurentiis è tanti anni che fa degli apprezzamenti molto positivi per me e questo non lo nego, mi fa molto piacere. Però io credo che alla fine ero nei pensieri suoi come con tanti altri allenatori, poi dopo il Napoli farà la sua scelta. Io chiaramente sono un allenatore legato all’Atalanta e quindi lo sarò ancora. Il Napoli sicuramente farà una grande squadra, di questo sono molto convinto, perché ha già una grossa base e farà anche una grande squadra».