Serie A, i risultati parziali: Atalanta straripante, Torino sotto 2 a 0. Reti inviolate in Napoli-Lecce

Si sono appena conclusi i primi tempi dei due match della 38esima giornata di Serie A, ovvero Atalanta-Torino e Napoli-Lecce. A Bergamo i campioni dell’Europa League sono avanti 2 a 0 grazie al gran gol di Scamacca e alla rete di Lookman, eroe della serata di mercoledì scorso contro il Leverkusen, il quale sfrutta un’incertezza di Gemello. Reti bianche, invece, allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Lecce. In questo momento, nonostante il doppio svantaggio, i granata concluderebbero la stagione a +1 sui partenopei blindando il nono posto che, in caso di un trionfo in Conference League della Fiorentina, permetterebbe ai piemontesi di qualificarsi alla terza competizione europea.

