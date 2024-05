Serie A: la Salernitana rovina la festa del Milan. L’ultima in rossonero di Pioli, Giroud e Kjaer termina 3 a 3

Termina con il risultato di 3 a 3 la gara della 38esima giornata di Serie A tra Milan e Salernitana. A San Siro le due squadre scendono in campo senza obbiettivi, ma si respira un clima di gratitudine per l’ultima gara in rossonero di Giroud, Kjaer e mister Pioli. Dopo aver concluso il primo tempo sul risultato di 2 a 0, per via dei gol di Leao e dell’attaccante francese, i campani riaprono la gara nella ripresa col gol di Simy. Davide Calabria, subito dopo, realizza una rete che sembra chiudere i conti. La Salernitana non molla e pareggia in rimonta con la firma di Sambia e la doppietta di Simy.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 93

Milan 75*

Juventus 71*

Bologna 68*

Atalanta 66**

Roma 63

Lazio 60*

Fiorentina 57

Torino 53

Napoli 52

Genoa 49

Monza 45

Verona 37

Lecce 37

Cagliari 36*

Frosinone 35

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29

Salernitana 17*