Serie A: la Fiorentina segna al 103′ e conquista un posto in Europa. Cagliari sconfitto 2-3, la classifica aggiornata

Prima del fischio d’inizio, i tifosi sardi hanno voluto omaggiare il tecnico ex rosa Ranieri, che lascerà la panchina del Cagliari ed il calcio al termine della stagione. Nella prima frazione di gioco, il match si delinea in modo molto equilibrato. Bisogna aspettare il 20′ per la prima vera occasione del match: Punizione dalla sinistra di Biraghi, incornata di Belotti e paratona di Scuffet. Il Cagliari risponde al 27′: Viola dalla bandierina, salta Deiola di testa e la palla finisce di poco sopra la traversa. Cagliari ancora al 38′: Lapadula scappa in contropiede, arriva in area e serve Luvumbo: il suo sinistro viene deviato in angolo da Terracciano. La sbloccano però i viola, servito da Castrovilli, Bonaventura aggira Augello e disegna un sinistro a giro imprendibile per Scuffet! Termina il primo tempo sul punteggio di 0-1 per i viola.

Nella seconda frazione di gioco, il Cagliari riassesta tutto, al 64′ infatti i sardi riacciuffano il pareggio. A bittarla dentro è Deiola al 64′ che sfrutta l’assist di Prati e la butta dentro. Il Cagliari riesce anche a trovare il gol del vantaggio: al’85’ Mutandwa la butta dentro tagliando le gambe ai viola. La FIorentina subisce il colpo ma non si abbatte: all’89’ Nico Gonzalez riacciuffa i sardi e porta il match sul 2-2. La Fiorentina però non demorde: al 100′ il direttore di gara viene richiamato al Var, prima di concedere il penalty ai viola. Arthur al 103′ realizza il rigore e permette ai viola di vincere 2-3 e di guadagnarsi matematicamente un posto in Europa per la prossima stagione.

CLASSIFICA

Inter 93

Milan 74

Bologna 68

Juventus 68

Atalanta 66

Roma 63

Lazio 60

Fiorentina 57

Torino 53

Napoli 52

Genoa 46

Monza 45

Verona 37

Lecce 37

Cagliari 36

Frosinone 35

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29

Salernitana 16