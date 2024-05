Serie A: Cagliari-Fiorentina 0-1 all’intervallo, decide Bonaventura

Termina il primo tempo tra Cagliari e Fiorentina. Prima del fischio d’inizio, i tifosi sardi hanno voluto omaggiare il tecnico ex rosa Ranieri, che lascerà la panchina del Cagliari ed il calcio al termine della stagione. Nella prima frazione di gioco, il match si delinea in modo molto equilibrato. Bisogna aspettare il 20′ per la prima vera occasione del match: Punizione dalla sinistra di Biraghi, incornata di Belotti e paratona di Scuffet.

Il Cagliari risponde al 27′: Viola dalla bandierina, salta Deiola di testa e la palla finisce di poco sopra la traversa. Cagliari ancora al 38′: Lapadula scappa in contropiede, arriva in area e serve Luvumbo: il suo sinistro viene deviato in angolo da Terracciano. La sbloccano però i viola, servito da Castrovilli, Bonaventura aggira Augello e disegna un sinistro a giro imprendibile per Scuffet! Termina il primo tempo sul punteggio di 0-1 per i viola.