Panchina a Ivan Juric: resta in Serie A con un compito delicatissimo | Devi provare a vincere lo scudetto

Occasione imperdibile per il tecnico croato, ad un passo dall’addio al Toro e pronto a rimettersi in gioco, questa volta in sella ad una big.

Saranno tanti i cambi di panchina che arriveranno nelle prossime settimane nel nostro campionato. Diversi club infatti hanno intenzione di prendere un nuovo tecnico per iniziare un ciclo da capo. Allo stesso modo però alcuni allenatori andranno via a causa di un contratto in scadenza che per loro scelta non sarà rinnovato.

E’ proprio questo un po’ il caso di Ivan Juric, attualmente al Torino. Il mister croato ha appunto l’accordo con la società di Urbano Cairo in scadenza proprio a fine giugno, e non ci sarà alcun prolungamento. Il diretto interessato recentemente ha annunciato l’addio ai granata, nonostante la squadra abbia disputato un ottimo campionato.

Di conseguenza il tecnico sta iniziando a guardarsi intorno, e tra i tanti rumors che stanno circolando sul suo conto, ce n’è uno che lo stuzzica particolarmente venuto fuori nelle ultime ore. Secondo questo infatti Juric rimarrebbe in Serie A il prossimo anno con un nuovo incarico in una big, dove dovrà provare a vincere il tricolore. Una chance grandiosa dunque per lui, che aspettava da tempo.

Ecco dove allenerà Juric

Tra le tante panchine che ancora non hanno un proprietario per la prossima stagione, una delle più importanti è quella del Napoli. I nomi accostati al club azzurro fin qui sono stati parecchi, e tra questi figura anche Gian Piero Gasperini, allenatore che a Bergamo ha cambiato completamente la storia dell’Atalanta.

Nel caso in cui fosse proprio il 66enne ad approdare all’ombra del Vesuvio però è un’ovvia conseguenza che proprio la Dea dovrebbe andare alla ricerca di un sostituto. In questo senso dunque torna come un fulmine il profilo di Ivan Juric, pronto a fare il salto di qualità e a lanciare i nerazzurri addirittura in lotta per lo scudetto.

Il croato è il nome giusto per il dopo Gasperini

Ivan Juric negli ultimi anni ha dimostrato sempre di poter fare buone cose, pur non riscuotendo molto i favori della critica. Per questo ci sarebbe grande curiosità di vederlo sulla panchina di una squadra di un livello un po’ più alto.

Allo stesso modo poi il profilo dell’attuale allenatore del Torino sembrerebbe essere quello ideale in casa atalantina, visto che lo stesso Juric è un figlio calcistico di Gasperini e i due condividono diverse idee.