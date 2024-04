Serie A: la Fiorentina sbanca l’Arechi, Salernitana sconfitta 0-2. La classifica aggiornata

La Fiorentina sbanca l’Arechi e affonda la Salernitana. I viola passano in vantaggio solo al minuto 80′ grazie a Kouame, subentrato a Castrovilli al 70′: l’ivoriano raccoglie un cross di Ranieri e, con un colpo di testa, infila la sfera alle spalle di Ochoa per il gol dello 0-1. La Salernitana non riesce a reagire al vantaggio degli ospiti e quasi a tempo scaduto subisce anche il gol di Ikone, il secondo consecutivo in Serie A, quello del definitivo 0-2.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 83

Milan 69

Juventus 64**

Bologna 59

Roma 55*

Lazio 52**

Atalanta 51*

Napoli 49**

Fiorentina 47

Torino 46**

Monza 43

Genoa 39**

Lecce 35**

Cagliari 32**

Hellas Verona 31**

Empoli 31**

Udinese 28

Frosinone 28**

Sassuolo 26**

Salernitana 15

* una gara in meno

** una gara in più