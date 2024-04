Come riportato da Gianlucadimarzio.com, sarebbe solo questione di istanti prima che l’Udinese ufficializzi l’esonero di Cioffi. Dopp vari profili contattati, con Reja che sembrava essere saltato in pole per subentrare al tecnico, i bianconeri hanno deciso il sostituto.

Il club ha scelto Cannavaro. Il napoletano avrò un contratto fino a giugno con, in aggiunta un ‘opzione con biennale futuro.