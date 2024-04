Serie A: De Ketelaere porta avanti la “Dea”, Monza-Atalanta 0-1 all’intervallo

Termina il primo tempo tra Monza e Atalanta. A portarsi in avanti inizialmente sono i padroni di casa, grazie ad un super ispirato Zerbin; poi a svegliarsi sono gli uomini di Gasperini che non creano occasioni nitide e particolarmente pericolose fino al goal del vantaggio.

De Ketelaere sfrutta un crosso dalla sinistra, anticipa la difesa di casa e insacca in rete la palla dello 0-1 per la “Dea”. Il match non vive più di numerose occasioni e, dunque, scivola al riposo sul punteggio di 0-1.