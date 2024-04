Serie A: l’Atalanta non vuole fermarsi, Monza sconfitto 1-2. La classifica aggiornata

Termina il match tra Monza e Atalanta. Gli uomini di Gasperini si svegliano solo quando, nella prima frazione di gioco, De Ketelaere sfrutta un crosso dalla sinistra, anticipa la difesa di casa e insacca in rete la palla dello 0-1 per la “Dea”.

Nel secondo tempo la musica non cambia, l’Atalanta prova a fare la partita ma il Monza non sta a guardare. Al 72′ è Toure a raddoppiare per la “dea”, assist al bacio di Lookman e rete da parte del calciatore bergamasco. A segnare la rete della bandiera bianca per il Monza è invece Daniel Maldini che, all’89’ con un’zione personale. Il centrocampista si accentra dalla sinistra e scarica un destro preciso nell’angolo basso. Il match termina comunque sul risultato di 1-2 per gli uomini di Gasperini.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 83

Milan 69

Juventus 64**

Bologna 59

Roma 55*

Atalanta 54

Lazio 52**

Napoli 49**

Fiorentina 47

Torino 46**

Monza 43

Genoa 39**

Lecce 35**

Cagliari 32**

Hellas Verona 31**

Empoli 31**

Udinese 28

Frosinone 28**

Sassuolo 26**

Salernitana 15

* una gara in meno

** una gara in più