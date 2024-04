TMW: “Udinese, in attesa di Cannavaro domani Cioffi dovrebbe dirigere l’allenamento”

Cannavaro è sempre più vicino alla panchina dell’udinese. Tuttavia l’esonero non sarebbe atteso per oggi: nella giornata di domani Cioffi dovrebbe ancora dirigere l’allenamento dei bianconeri, come riportato da TMW.

Nel suo staff, Cannavaro, confermata la presenza di Giampiero Pinzi, che avrebbe affiancato anche Reja. Inoltre, ci saranno il fratello Paolo e Francesco Troise, legato a Cannavaro sin dalla comune militanza nelle giovanili del Napoli.