Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Salernitana e Fiorentina

Termina 0-0 il primo tempo del match di serie A tra Salernitana e Fiorentina. Poche le occasioni importante in questa prima frazione, se ne registrano una per parte davvero significative.

Al 20′ i padroni di casa ci provano con Bradaric arriva al limite dell’area ma ha il pallone sul destro e non calcia, la difesa toscana lo ferma e riparte. La Fiorentina risponde al 42′ con un’azione di sfondamento in area di rigore con molti calciatori toscani in area di rigore, il pallone arriva a Ikonè che si gira e calcia a botta sicura, palla fuori.