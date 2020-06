L’assemblea della Lega di Serie A è convocata in via d’urgenza per venerdì 5 giugno 2020 in videoconferenza alle 9 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 11 in seconda convocazione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente.

3. Comunicazioni AD.

4. Comunicato Ufficiale FIGC n. 196/A del 20.05.2020: deliberazioni conseguenti in vista del Consiglio Federale dell’8.6.2020.

5. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A.