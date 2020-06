Ospite di TeleBari Francesco Corsinelli, terzino del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui playoff che attendono la formazione di Francesco Vivarini e sulle possibili rivali: « Dal mio punto di vista, avendo giocato in tutti i gironi, in quello di quest’anno dove ho giocato col Bari c’è molta più aggressività. Il Girone B è più tattico, si tiene molto palla. Ai play-off vince chi ne ha di più. Noi siamo una squadra fortissima, ce la giocheremo fino alla fine. Chi preferirei evitare? Mi ha impressionato il Monopoli: in casa loro è stata una gara molto dura, intensa. E’ stata una sorpresa per me. Poi c’è la Reggiana di cui mi hanno parlato bene: ha calciatori di qualità, può darci fastidio».