L’Atalanta per continuare a punteggio pieno, il Cagliari per trovare la prima vittoria stagionale: al Gewiss Stadium va in scena il lunch match della 3^ giornata di Serie A.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.

Cagliari (4-3-3): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, Joao Pedro.