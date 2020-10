Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Stampa”: “Chiusura generalizzata scuole? Abbiamo lavorato tutta l’estate anche per evitare di doverle richiudere. Gli istituti sono più pronti alla didattica a distanza e siamo gli unici in Europa a distribuire nelle scuole mascherine e gel disinfettante. I contagi registrati a scuola sono molto bassi: si parla dello zero virgola”.