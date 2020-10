Come riportato da “TMW” la Figc ha indetto una riunione straordinaria per discutere di Juventus-Napoli, partita valida per la terza giornata di Serie A che sarebbe dovuta andare in scena questa sera all’Allianz Stadium, al quale però non prenderanno parte i partenopei. La squadra di De Laurentiis infatti è in isolamento fiduciario e quindi non è partita alla volta di Torino. In questi minuti ne stanno discutendo i consiglieri, ma con ogni probabilità si andrà verso il rinvio del match.