Attraverso il proprio sito ufficiale il Sona calcio annuncia un colpo di mercato messo a segno direttamente dalla Serie A. Si tratta del difensore italo-argentino Paolo Hernan Dellafiore. Ecco il comunicato:

“Claudio Ferrarese l’aveva promesso: ‘Porterò a Sona nomi importanti per realizzare una squadra competitiva’. L’ultima promessa mantenuta si chiama Paulo Hernan Dellafiore, centrale difensivo con un notevole passato sia in serie A sia in serie B. Con oltre 300 partite da professionista non poteva che avere 35 anni ben portati: è stato prelevato mentre si allenava in Franciacorta e portato in Val di Sona dove l’accordo è stato raggiunto in breve tempo, Marco Tommasoni ha una pedina di valore in più”.