Leonardo Semplici, intervistato ai microfoni di “Teleuniverso”, ha parlato in merito al campionato di B.

Ecco le sue parole:

«Le favorite in partenza, probabilmente, sono Genoa e Cagliari, perché credo che abbiano gli organici più importanti, anche se il mercato si deve ancora concludere. Però ci sono tante realtà che sicuramente puntano a far bene e a disputare un grande campionato. Ci sono grandi squadre come Frosinone, Benevento, Brescia, le neopromosse Bari e Palermo. Si sta vedendo secondo me un campionato molto affascinante».