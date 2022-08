Ai microfoni di “ESPN” Sebastien Haller ha parlato delle sue condizioni di salute.

Al neo acquisto del Borussia Dortmund lo scorso luglio è stato diagnosticato un tumore ai testicoli e da ormai un mese combatte con la malattia.

«Sto vivendo una situazione nuova, inaspettata, soprattutto per me e la mia famiglia. Posso comunque ritenermi fortunato ad avere tante persone intorno a me che mi vogliono bene e dei medici e del personale che mi hanno aiutato tanto. Sono tornato a camminare, correre, posso passare del tempo con i miei cari, quindi va tutto bene. Mentre mi allenavo sentivo sensazioni strane allo stomaco. Ne ho parlato allo staff che mi ha immediatamente sottoposto a una ecografia e ad una risonanza. Si è capito subito quale fosse il problema. Quando ho sentito la parola tumore sono rimasto sotto choc. In quel momento ho pensato che non avrei potuto giocare per il Borussia e ne ero molto dispiaciuto. Il club aveva voluto fortemente il trasferimento, sborsando 30 milioni di euro. Poi ho preso atto che comunque non è stato un qualcosa dipeso da me. Dopo l’operazione sono rimasto in ospedale per cinque giorni. Solo flebo, senza muovermi dal letto. Ho perso forza e forma fisica ma quando sono tornato mi sono messo a camminare nel bosco e poi sono andato in palestra»