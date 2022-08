Come si legge su “LaNazione.it” dopo le roventi polemiche ora arrivano i provvedimenti della Questura. I due tifosi protagonisti dell’accesa lite con il tecnico del Napoli Spalletti dopo Fiorentina Napoli finita 0-0 sono stati raggiunti da Daspo, il divieto di assistere a manifestazioni sportive. Staranno lontano dagli stadi per due anni. Questo ha deciso il questore di Firenze Maurizio Ariemma.

I Daspo sono stati elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine e giungono dopo giorni di botta e risposta tra le due piazze, quella fiorentina e quella napoletana, dopo le immagini finite in tv. Al termine del match del Franchi infatti il tecnico del Napoli Spalletti, tra l’altro originario di Certaldo, ha avuto un vivace battibecco con un tifoso, reo secondo il tecnico di averlo bersagliato di insulti per tutto il match. Nel filmato si vede Spalletti discutere animatamente con l’uomo, che poi cerca di colpire in testa con la mano l’allenatore azzurro ma viene poi trattenuto da uno steward.

Mentre l’accesa lite è in corso si vede volare una bottiglietta vuota contro Spalletti. Protagonista della lite con il tecnico è Lorenzo Straccali, 51enne di Scandicci, tecnico giovanile da poco passato al Tau Calcio. E’ lui che, nel video diventato virale, discute animatamente. La bottiglietta è invece stata tirata da un 79enne. Entrambi dunque non potranno assistere in stadi italiani e dell’Unione Europea per due anni.