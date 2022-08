Marcel Buchel, centrocampista dell’Ascoli, ha parlato in conferenza stampa in merito alla gara contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«E’ stata una partita molto bella e importante, giocata a viso aperto; sappiamo che quando siamo uniti possiamo far male a tutti e, quando facciamo quello che sappiamo fare, escono partite come quella di Palermo. Siamo convinti di poter continuare così. Contro il Palermo avevo preso una gomitata sopra all’occhio, ma nulla di grave, sto molto bene, non si vede già più nulla. Da due partite prendiamo gol su calci piazzati, ma penso che quando l’avversario calcia bene e attacca bene non è facile, nonostante noi fossimo messi meglio di quelli del Palermo in termini di centimetri; erano molto pericolosi sui calci d’angolo. Sicuramente dobbiamo migliorare, ma non è una colpa dei difensori sui corner difendiamo tutti insieme. I miei genitori al Barbera mi hanno fatto una sorpresa, ero molto contento, è stata la prima partita che hanno visto perché negli ultimi due anni col Covid non era semplice venire in Italia. Sì, è vero, hanno indossato le maglie dell’Ascoli in mezzo ai tifosi del Palermo. Hanno trascorso una bella serata».