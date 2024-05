City Group: 1-3 al Valencia, terzo posto aritmetico per il Girona a una giornata dalla fine della Liga

Dopo la storica qualificazione in Champions League ottenuta negli scorsi giorni, il Girona ottiene la certezza aritmetica del terzo posto in classifica. La squadra gestita dal City Group ha vinto pochi minuti fa sul campo del Valencia col risultato di 1-3. Le firme di Savio, Dovbyk e l’auorete di Gasiorowski stendono i padroni di casa, i quali realizzano il gol della bandiera con Pepelu su calcio di rigore. A seguito del contemporaneo successo del Barcellona sul Rayo Vallecano, il Girona non ha più possibilità di concludere il campionato al secondo posto: gli uomini di Xavi, a una giornata dalla fine della Liga, conquistano la medaglia d’argento con almeno 82 punti, esattamente a +4 dai biancorossi. Il Real Madrid, campione di Spagna, pareggia 4-4 col Villareal e va a quota 94.

