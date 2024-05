Il Palermo comincia ad entrare in clima partita per la gara di domani sera contro il Venezia. Allo stadio Renzo Barbera i rosanero scenderanno in campo per ottenere un risultato prezioso in vista del match di ritorno. La squadra allenata da Michele Mignani è arrivata all’NH hotel per il ritiro pre-partita. I giocatori sono stati accolti da qualche tifoso a cui hanno concesso dei selfie. Di seguito il video:

Continue Reading