Playoff Serie B, Venezia atterrato a Palermo: “Pronti per le semifinali” (FOTO)

Mancano meno di 24 ore al fischio d’inizio di Palermo-Venezia, semifinale di andata dei playoff di Serie B in programma domani sera alle 20:30. I rosanero ospiteranno al Barbera la terza classificata e faranno di tutto per ottenere una vittoria pesantissima in vista del ritorno. Nonostante i pochi giorni avuti a disposizione per recuperare le energie dopo la vittoria di venerdì contro la Sampdoria, gli uomini di Mignani potranno contare anche sulla spinta dei tifosi palermitani, i quali riempiranno ancora una volta gli interi settori dello stadio.

Intanto il Venezia è atterrato nel capoluogo siciliano. Di seguito il post sui social pubblicato dai veneti: “Pronti per le semifinali playoff 🛬. Grazie al nostro Top Sponsor”