Semifinale Playoff Serie B, Mignani presenta Venezia-Palermo: «Sarà difficile ma è una partita da all-in»

Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di ritorno contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Penso che la partita proverà a fare il Venezia sarà simile all’andata. Sanno stare bene in campo e sanno difendere e attaccare con ordine. Sarà difficile per il Palermo, ma è una partita da all-in. Inutile nascondersi, dobbiamo e abbiamo la voglia di crederci. Nel calcio può succedere di tutto, non abbiamo paura di affrontare questa partita. Vogliamo fare questa impresa spendo che sarà difficilissima. Non vedo il futuro e non posso sapere cosa succederà. Prepari una partita magari e poi un episodio ti cambia tutto. Il pensiero però è che ci dobbiamo credere e che i ragazzi ci crederanno fino alla fine. La squadra ha avuto un atteggiamento nelle ultime partite giusto. Una squadra che lavora da squadra appunto. Era la mia ricerca da quando sono arrivato».