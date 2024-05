Semifinale Playoff Serie B, Mignani presenta Venezia-Palermo: «Desplancehs e Lund? Non abbiamo ancora certezze»

Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di ritorno contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«E’ difficile pensare di ribaltare una squadra che nelle ultime partite ha dato segnali positivi. Si può fare tutto, tutto ciò che faremo lo faremo con logica. Il risultato dell’andata non ci ha premiati ma abbiamo fatto una buona partita. Desplancehs e Lund? Non abbiamo ancora certezze e devono fare esami. Capiremo meglio nei prossimi due giorni. Chi non finisce la partita per un problema muscolare è difficile che possa recuperare. Credo che ci sono partite e partite. In alcune magari i cambi sono cinque e potenzialmente li puoi fare insieme per destabilizzare l’avversario. Con il Venezia i cambi li abbiamo fatto dopo il gol subito e il Venezia si è abbassato chiudendosi. Quindi chi è entrato ha avuto più difficoltà. Ma è anche giusto aspettarsi che possano determinate un cambiamento».