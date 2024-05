Semifinale Playoff Serie B, Mignani presenta Venezia-Palermo: «Dobbiamo crederci fino in fondo»

Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di ritorno contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Quando fai i cambi li fai con una logica, cercando di migliorare quello che vedi ij campo e per dare qualcosa di nuovo. Nella seconda parte di gare il Venezia si era abbassato e chiudeva gli spazi. Era più difficile trovarli. Io ho detto ai ragazzi che abbiamo buttato gli ultimi minuti di partita. A volte ci sta, ragioni di meno in base alle situazioni. Non è facile, era un pensiero giusto però perché c’era un’altra partita da fare e potevamo rischiare di prendere un altro gol. Abbiamo altri 90 minuti per provare a fare questa altra chiamiamola impresa. Dobbiamo crederci fino in fondo, se riusciamo a tenerla in piedi e facciamo un gol a 20 minuti dalla fine possiamo provare a metterli in difficoltà».