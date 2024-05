Semifinale Playoff Serie B, Mignani presenta Venezia-Palermo: «Servirà equilibrio e forza per segnare»

Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di ritorno contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Penso che la partita di andata, oltre al fatto di giocare in casa con un grande pubblico che ci spingeva, ha dimostrato che il Palermo si è giocato la partita alla pari. Forse nella prima parte della gara abbiamo fatto qualcosa in più del Venezia. Nel primo tempo abbiamo battuto di versi corner e siamo entrati diverse volte in area avversaria. Con una palla sporca magari avremmo cambiato la partita e il Venezia poteva scoprirsi un po’ di più. L’episodio non c’è stato e andremo in questa ricerca a Venezia. Oltre alla condizione c’è il pensiero di crederci perché sul campo lo abbiamo dimostrato. Abbiamo ancora due giorni per capire la condizione dei ragazzi ,cercheremo di fare qualcosa per mettere in difficoltà il Venezia. Dobbiamo avere equilibrio però ripeto, il gol si può fare al 70’ o al 9’. Prima fai gol e più tempo hai per recuperare l’avversario. Poi servirà equilibrio e forza per segnare, ma con intelligenza. Sarebbe importante segnare subito ma di fronte c’è un avversario che non concede tantissimo, l’abbiamo visto».