Semifinale Playoff Serie B, Mignani presenta Venezia-Palermo: «Ho piena fiducia in Desplanches e Pigliacelli»

Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di ritorno contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Comlimenti a Marconi contro la Samp glieli ho ripetuti dopo il Venezia con gli auguri per essere diventato Papà. Servirà tutto contro il Venezia, dagli aspetti fisici a quelli tecnici. Negli ultimi minuti è mancata lucidità perché volevamo pareggiare la partita. Ieri sera non ho visto la partita tra Catanzaro e Cremonese. L’avvicendamento dei portieri ci può stare. Sono due ragazzi con caratteristiche diverse ma entrambi possono tranquillamente giocare nel Palermo, ho piena fiducia in entrambi. Penso che il clima playoff sia meraviglioso. L’atmosfera che avevo vissuto in queste due gare al barbera sia incredibile. Già dal riscaldamento ti viene la pelle d’oca. Credo che il segreto sia nella valutazione di voler cercare di raggiungere l’obiettivo prima degli altri, ma non posso pensare che le altre squadre non l’abbiano. In palio c’è la Serie A. Dobbiamo provare a fare uno stacco in più».