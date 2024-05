Semifinale Playoff Serie B, Mignani presenta Venezia-Palermo: «Mia ultima partita? Non è giusto pensarci adesso»

Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di ritorno contro il Venezia.

Ecco le sue parole:

«Ultima partita con il Palermo? Siamo professionisti e non possiamo legarci con la società. Pur avendo un contratto non è detto che questo possa essere il futuro. Ma in questo momento dobbiamo pensare alla partita, non è giusto pensarci. Questa è una società forte e organizzata che ha un grande futuro davanti. Il Palermo arriverà in Serie A prima o poi ma sicuramente chi allenerà questa squadra avrà un futuro privilegiato».