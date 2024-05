Semifinale Playoff Serie B Catanzaro-Cremonese, Giacchetta: «Ce la giocheremo fino alla fine. Vazquez? Un lusso per la categoria»

Il direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta ha parlato ai microfoni di “Radio Radio” esprimendosi in merito ai playoff di serie B e non solo.

Ecco le sue parole:

«Catanzaro e Cremonese quest’anno si sono sfidate in tre occasioni e tre ottime partite, giocano un calcio diverso rispetto alle altre squadre quindi il risultato è sempre aperto. Siamo riusciti a neutralizzare il Catanzaro nel primo tempo andando in vantaggio e siglando la seconda rete. Peccato aver subito il 2-1. A quel punto il Catanzaro si è risvegliato. Contro la Cremonese è stata una partita aperta, per come era iniziata sembra una delusione il risultato finale. Vazquez? Quando parliamo di Franco parliamo di un giocatore di grandissima classe ed è un lusso per questa categoria, può non avere la freschezza dei 20 anni ma hai la sensazione che con lui ogni pallone si trasformi in un passaggio decisivo. Un professionista molto serio, nonostante sia un ’89 si allena benissimo e ha fatto tutte le presenze. Quest’anno il livello è molto alto, con società importanti. C’è stato un momento in cui sembrava potessimo dare lo strappo decisivo alla rincorsa. In B l’ultima può vincere contro la prima in classifica e questo è accaduto nei nostri confronti, se c’è un rimpianto è questo. Abbiamo la chance di giocarci la A fino alla fine, giochiamo contro un avversario molto competitivo. Quanto vale la nostra squadra? Per quello che riguarda la mia esperienza vincere non è mai facile, il pericolo è sembra in agguato. Anche lo Spezia è una squadra retrocessa dalla A e ha fatto fatica. In campionato ci è mancato lo strappo decisivo. La categoria ci porterà a fare strategie diverse se sarà serie A o serie B, ma questo riguarda tutte le squadre coinvolte in questi playoff. Se dovesse essere serie A penso che il tempo i direttori coinvolti nei playoff lo troverebbero tutti per costruire una squadra adattata alla categoria. Rispetto allo scorso anno la Cremonese è più preparata per affrontare un’eventuale serie A».