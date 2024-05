Playout Serie B, Ventura: «Il Bari dovrà mettercela tutta»

L’edizione odierna de “Il Corriere del Mezzoggiorno” riporta un’intervista a Giampiero Ventura il quale si è espresso in merito alla gara che domani il Bari giocherà contro la Ternana per la permanenza in B.

Ecco le sue parole:

«Cosa deve fare il Bari? Sicuramente non si deve essere timorosi, dubbiosi. Sono sempre stato del parere che se vuoi, puoi. Sarà necessaria la prestazione e occorrerà mettercela tutta per non avere alcun rammarico. Bisognerà essere attenti a non andare all’arrembaggio, piuttosto occorrerà essere intelligenti. La squadra, al di là di questo specifico aspetto, dovrà fare nella singola partita ciò che non è stata in grado di fare finora. Mi aspetto che uno come Sibilli faccia la differenza. Lui o Nasti hanno le possibilità di inventare qualcosa di speciale e la personalità per assumersi responsabilità. E poi Maita, che ho apprezzato tantissimo nella passata stagione. Mi piacerebbe rivedere quel Maita, che ritengo sia stata una grande sorpresa».