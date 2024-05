Un Palermo che si merita la A, comunque vada

Il Palermo è in lotta per la promozione tramite i Playoff di Serie B, ma in ogni caso il suo futuro è rosa(nero

Il campionato di Serie A sta volgendo al termine: manca ormai solo la 38^ ed ultima giornata. Da questa verrà determinata la terza ed ultima squadra che retrocederà nella serie cadetta insieme a Salernitana e Sassuolo.

Ma chi viene promosso dalla Serie B? Dopo Parma e Como, rispettivamente 1^ e 2^ classificata, manca ancora il terzo club: questo uscirà dai Playoff.

Una delle squadre più accreditate alla promozione nel massimo campionato italiano è il Palermo, che vanta una storia importante come club calcistico. Al primo turno i rosanero hanno meritatamente eliminato la Sampdoria vincendo in casa lo scontro diretto per 2-0, ed ora si trovano in semifinale contro il Venezia. Confronto difficile, ma non impossibile: le molteplici scommesse sportive online su scommessesulweb dimostrano come la squadra siciliana possa giocarsi le sue chances di promozione.

Playoff Serie B, la rincorsa del Palermo

Oggi il Palermo si sta giocando la promozione in Serie A, dove i rosanero mancano addirittura dalla stagione 2016/17. In quell’ultimo anno sono state tante le difficoltà del club siciliano, dai problemi economici in società ai pessimi risultati sul campo. Basti pensare che la squadra siciliana in una sola stagione ha firmato ben 5 allenatori diversi sulla stessa panchina – tra cui anche un giovane De Zerbi – senza però riuscire ad evitare la retrocessione in Serie B.

Poi il Palermo ha provato di risollevarsi, ma improvvisamente è arrivata la mazzata: nel 2018 viene escluso dai campionati professionistici per inadempienze finanziarie. Dopo la squalifica i palermitani ripartono dalla Serie D e riescono a tornare nel campionato cadetto solo nella stagione 2022/23, quindi l’anno scorso – concludendo in 9^ posizione.

In questa stagione invece il Palermo ha chiuso il torneo in 6^ posizione, quindi in piena zona Playoff. Dopo aver avuto la meglio sulla Sampdoria arrivata 7^, ecco che in semifinale c’è il Venezia – la grande favorita degli spareggi vista la 3^ posizione ottenuta in campionato. La gara d’andata contro i veneti si è giocata la sera di lunedì 20 marzo al Renzo Barbera ma ha visto prevalere gli ospiti per 0-1: decisivo il gol di Pierini nel secondo tempo.

E adesso? Venerdì 24 maggio a partire dalle ore 20.30 è in programma a Venezia il ritorno della semifinale Playoff di Serie B. Il problema però è che al Palermo non basta vincere con un gol di scarto: in virtù del regolamento che premia il miglior piazzamento, infatti, un successo di misura (0-1, 1-2, 2-3 e così via) premierebbe comunque i padroni di casa. Per accedere alla finalissima Playoff contro la vincente tra Cremonese e Catanzaro, il Palermo deve vincere a Venezia con almeno 2 gol di scarto nei 90 minuti. Altrimenti è eliminato e il sogno svanito, ancora una volta.

Ovviamente ciò non significa che il Palermo domani diventerà il Manchester City, la squadra più forte del pianeta, ma che alle spalle i rosanero hanno una struttura forte e determinata, ben conscia di quali siano gli step da compiere per alzare l’asticella e tornare ad essere competitivi ai massimi livelli.

Il primo passo importante è stata l’inaugurazione di qualche settimana fa del nuovo centro sportivo, per il momento dedicato solo alla Prima Squadra ma che poi verrà allargato anche a tutto il Settore Giovanile e alla selezione Femminile. Si trova a Torretta, fuori dal centro della città e molto vicino all’aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino. Questo primo investimento sull’infrastruttura siciliana tocca quota 7 milioni di euro, ma è chiaro come il meglio debba ancora venire; basti pensare infatti che il City Football Group ha già investito in totale la bellezza di 50 milioni di euro sul Palermo – pochi spiccioli per loro.

Come se non bastasse, un buon gruzzoletto potrebbe arrivare a breve. Per raggiungerlo però, la squadra deve prima centrare la promozione in Serie A. Facendo due conti infatti, se il Palermo riuscisse ad essere la terza squadra a strappare il pass per giocare nel massimo campionato italiano la prossima stagione guadagnerebbe all’incirca 26 milioni di euro. Per non parlare poi del famoso “paracadute” qualora il club retrocedesse subito in B nella stagione 2024/25: si parla di un ulteriore bottino fra i 10 e i 25 milioni di euro, a seconda delle altre squadre a scendere nella serie cadetta.

Come detto quindi, i prossimi anni del Palermo sembrano essere in buone mani, almeno dal punto di vista economico. Ergo, il futuro di questo club è di sicuro rosa(nero).