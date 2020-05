Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com” per parlare a proposito della situazione legata alla ripartenza della Serie C: «Sarà difficile ripartire in un campionato nel quale la presenza del medico durante la settimana non è obbligatoria. In Serie C non si è messi benissimo a livello di strutture, quasi nessuno può contare su un centro sportivo. La legge che li riteneva responsabili era sicuramente sbagliata e fortunatamente è stata corretta. Difficile dire ora cosa potrà succedere. Mi auguro e spero che il calcio possa tornare come era prima, ovvero uno sport di aggregazione e divertimento e che si possa tornare a tifare la propria squadra negli stadi la domenica, come se fosse un giorno di festa».