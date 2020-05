Come si legge su “TorinoToday” un ambulante di frutta e verdura 59enne italiano residente a Carmagnola è stato denunciato dai carabinieri dopo avere passato la giornata a vendere i suoi prodotti in un mercato del Cuneese nonostante fosse risultato positivo al test sul coronavirus e, quindi, avrebbe dovuto essere tassativamente chiuso in casa in quarantena. I militari della stazione cittadina lo hanno trovato in strada la sera di domenica 17 maggio 2020. Stava rincasando dopo la giornata di lavoro al mercato di Canale d’Alba. Adesso è pressoché impossibile risalire a tutte le persone che gli sono state vicine del corso di quella giornata e nelle precedenti, senza calcolare i clienti a cui potrebbe avere trasmesso il virus, nonostante lui sia asintomatico.