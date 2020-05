Come riportato da TuttoserieD, nelle ultime ore, la Lega Nazionale Dilettanti ha discusso anche dei termini sulla nuova stagione di serie D. Il campionato potrebbe iniziare, condizionale obbligatorio, in leggero ritardo. Data prevista domenica 20 settembre con la prima giornata di campionato. Il tutto sarà valutato, comunque, più avanti. La Lega avrebbe deciso anche di riprendere dalla Coppa Italia interrotta questo campionato, dove mancano ancora due partite per assegnare la Coppa Italia 2020 che sarà il primo trofeo dopo lo stop per il Covid-19. Inoltre da non sottovalutare il famoso cambio dei format che potrebbe stravolgere tutto e sul quale ci sta puntando molto la Lega di serie B e la Lega Nazionale Dilettanti.