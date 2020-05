Stando a quanto riportato da “TuttoSerieD” ci sarebbe la prima rinuncia tra le 9 promosse in serie C. Il Matelica farebbe affidamento sul paracadute e sarebbe pronta a rinunciare alla serie C. Secondo quanto appreso, la Lega nazionale Dilettanti, deciderà di non passare alla fase di ripescaggi (Osta primo in graduatoria, Foggia terzo) ma giustamente promuoverà la seconda del girone F. Dietro al Matelica ci sono Campobasso e Notaresco: 52 punti per entrambe e stesso numero di gare giocate, 26. La neo promossa dovrebbe essere il Campobasso con il Notaresco che avrebbe problemi strutturali per essere la prima “ripescata”.