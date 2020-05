Come si legge su “Gds.it” a circa due mesi dall’annuncio ufficiale, arrivano le istruzioni operative da parte della Regione sull’uso dei 100 milioni stanziati per le famiglie in difficoltà e assegnati ai Comuni siciliani. Si tratta delle “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID19”, fondi che al momento sono stati erogati alla maggior parte dei Comuni nella misura del 30% (a Palermo sono in cassa 3,9 milioni), per la restante parte, come aveva anticipato nelle scorse settimane Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia, si attende che la Regione completi la procedura di svincolo dai vecchi piani di spesa visto che si tratta di fondi europei.