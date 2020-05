Il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, ha parlato durante la conferenza stampa dell’Iss. Ecco le sue parole riportare da “Tgcom24” a proposito del vaccino contro il Coronavirus: «Ci sono più vaccini promettenti, 5-6 in fase avanzata, e anche l’Italia partecipa in diversi modi. A mio avviso il tempo ragionevole per pensare a un vaccino è primavera, estate prossima, non penso per settembre ci possa essere alcun vaccino disponibile, pur contando risultati molto buoni, come sembrano gli studi di fase 1. Speriamo l’anno prossimo e speriamo sia più d’uno e che le capacità di produzioni siano adeguate».