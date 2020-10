Un insegnante si è rifiutata di indossare la mascherina in classe nonostante l’invito della dirigente scolastica e sono intervenute le forze dell’ordine.

Secondo quanto riporta “Repubblica.it”, è successo ieri mattina in una classe del liceo scientifico Antonelli di Novara, in via Toscana. La dirigente Silvana Romeo è entrata nell’aula e ha notato che l’insegnante non indossava sul viso la mascherina «e quindi non rispettava il protocollo». Le ha chiesto diverse volte di farlo ma la docente le avrebbe risposto che si stavano mantenendo le distanze di sicurezza e quindi – come previsto dalle circolari – il dispositivo di protezione non era necessario.