Si rischia una situazione di stallo in serie A dopo che la Asl di Genova non ha dato il via libera per la ripresa degli allenamenti.

Come riporta “Open.online”, la seduta prevista dal club di questa mattina con i giocatori risultati negativi non si è potuta quindi svolgere, mentre restano isolati i 15 tra calciatori e staff che sono risultati positivi al Coronavirus negli ultimi giorni, dopo i casi di Perin e Schone. Secondo quanto fa sapere il club genoano, i negativi dovranno sottoporsi ad altri test che diano ulteriore conferma dell’assenza di contagio. Solo nel caso in cui gli esiti degli esami diano responso negativo, quel che resta della squadra di Maran potrà allenarsi nel tardo pomeriggio.