Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ha parlato ai microfoni di “Radio Cusano Campus” a proposito della possibile sospensione della serie A. Ecco le sue parole:

«Se c’è una squadra con molti positivi, quella squadra ovviamente avrà dei problemi per giocare, ben diverso è avere altri positivi in tutte le altre squadre. Al momento il rischio di sospensione del campionato non c’è, perché il problema riguarda un’unica squadra. Se solamente una squadra ha questi problemi, bisognerà trovare una soluzione per quella squadra, se invece dovessero esserci tanti positivi in tante squadre allora il problema sarebbe più ampio”, ha spiegato. “Non credo che oggi debba essere sospeso il campionato, a meno che non si trovino nei prossimi giorni altri positivi in altre squadre”.