Palermo, ora c’è bisogno del vero Brunori

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che ha bisogno del vero Brunori.

Matteo Brunori ha chiaramente un ruolo cruciale nel Palermo, soprattutto nella fase critica finale della stagione che potrebbe portare la squadra alla promozione in Serie A. La sua capacità di elevare il proprio livello di gioco nei momenti decisivi è stata già dimostrata nel passato, rendendolo un punto di riferimento indispensabile sia per il suo contributo in termini di gol sia come leader morale.

La performance di Brunori nella seconda metà della stagione 2021/22 ne è un chiaro esempio. Dopo un girone d’andata relativamente moderato con 6 gol, ha aumentato significativamente il suo rendimento nel girone di ritorno, segnando 19 gol. Questa esplosione di forma lo ha visto segnare in quasi tutte le partite di campionato da febbraio in poi, con l’eccezione di una sola partita. Anche nei play-off, Brunori ha avuto un impatto decisivo, con quattro reti fondamentali che hanno contribuito alla promozione del Palermo in Serie B.

Quando si avvicinano le fasi finali di questa stagione, le aspettative su di lui sono alte. Non solo si aspetta che ripeta o superi le sue prestazioni precedenti, ma, come capitano, è anche chiamato a guidare la squadra con l’esempio, sia in campo che fuori. La sfida per lui sarà quella di mantenere un alto livello di concentrazione e prestazione, specialmente dopo una partita meno brillante contro il Parma.

L’importanza di Brunori non può essere sottovalutata. Come principale realizzatore e figura di riferimento, il suo impatto va oltre i semplici gol. Il suo atteggiamento, la sua determinazione e la sua capacità di motivare i compagni di squadra saranno vitali per il successo del Palermo nei play-off. In una fase così critica della stagione, la capacità di Brunori di fornire leadership e risultati costanti potrebbe essere il fattore decisivo che guiderà il Palermo verso l’obiettivo della promozione. Mignani, senza dubbio, si affiderà a lui per essere il motore e il trascinatore del team nel tentativo di raggiungere la Serie A.