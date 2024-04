Al Palermo serve un titolare a destra. Anche Diakité e Graves pronti a dare una mano

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e la ricerca di un titolare a destra.

La situazione attuale del Palermo con l’assenza di Di Mariano richiede soluzioni creative da parte dell’allenatore Mignani, soprattutto per colmare il vuoto lasciato dall’esterno destro. Di Mariano è un giocatore chiave per il modulo tattico del Palermo, e la sua assenza è particolarmente sentita dato che il club non dispone di un altro esterno di centrocampo con le stesse caratteristiche.

In questo scenario, Mignani ha diverse opzioni. Buttaro è una soluzione immediata, ma come evidenziato, potrebbe avere bisogno di riposo durante le partite, il che richiederebbe alternative valide. Diakité, con esperienza pregressa nel ruolo di esterno in un centrocampo a cinque, emerge come una possibile opzione. Anche se le sue precedenti prestazioni in questa posizione non sono state sempre convincenti, ha dimostrato di poter svolgere quel ruolo quando necessario. La sua esperienza potrebbe essere preziosa, soprattutto in situazioni di emergenza o quando è richiesta una maggiore solidità difensiva.

D’altra parte, il danese Graves offre un’alternativa intrigante. Nonostante non sia stato ancora impiegato da Mignani e non abbia esperienze precedenti come esterno di centrocampo, le sue caratteristiche come terzino destro suggeriscono che potrebbe adattarsi a un ruolo più avanzato sulla fascia. La sua velocità e resistenza potrebbero essere utili nel fornire supporto sia in attacco sia in difesa, particolarmente in situazioni dove il Palermo necessita di maggiore spinta sulle fasce.

Utilizzare giocatori in ruoli non convenzionali può essere rischioso, ma spesso le circostanze richiedono tattiche audaci, specialmente in fase di play-off o di incontri cruciali per la classifica. Mignani deve considerare attentamente queste opzioni, valutando la forma fisica e la versatilità tattica dei giocatori a disposizione per garantire che il Palermo mantenga un livello competitivo elevato nonostante le assenze chiave.