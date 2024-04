Palermo verso la Reggiana. Mignani insiste sulla fase difensiva

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo verso la Reggiana e le prove sulla linea difensiva di Mignani.

Il Palermo si sta preparando intensamente per la sfida di sabato contro la Reggiana, un match cruciale non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra e del tecnico Mignani, che cerca la sua prima vittoria da quando ha assunto il ruolo di allenatore del club. Finora, sotto la sua guida, la squadra ha ottenuto tre pareggi, e questo incontro rappresenta una grande opportunità per invertire la tendenza e guadagnare tre punti fondamentali.

Durante la doppia seduta di allenamento di ieri al centro di Torretta, il Palermo ha dimostrato un approccio metodico e diviso per ruoli. Al mattino, i giocatori sono stati suddivisi in due gruppi principali: difensori e centrocampisti con attaccanti. I difensori hanno concentrato i loro sforzi su esercizi tattici per rafforzare la linea difensiva, un aspetto cruciale per ridurre la vulnerabilità ai contrattacchi avversari e migliorare la coesione di squadra. Nel frattempo, centrocampisti e attaccanti hanno lavorato su situazioni di gioco che includono mini-sviluppi e conclusioni a rete, puntando a migliorare l’efficacia offensiva.

Nel pomeriggio, l’allenamento ha coinvolto tutta la squadra in esercizi sulla fase di non possesso e una partita a campo pieno, strategie pensate per affinare ulteriormente la capacità della squadra di operare come un’unità coesa sia in difesa che in attacco.

L’eventuale rientro in gruppo di giocatori chiave come Ranocchia e Vasic durante la settimana potrebbe dare ulteriore slancio al team. Ranocchia, in particolare, è un giocatore le cui qualità in campo possono fare la differenza, come dimostrato prima del suo infortunio. Il suo completo recupero e reintegro nell’allenamento di squadra rappresentano segnali positivi per il Palermo, aumentando le opzioni tattiche a disposizione di Mignani.

Questo imminente match contro la Reggiana non è solo una questione di ottenere punti ma anche di costruire fiducia e slancio per i play-off imminenti. Con una preparazione così mirata e l’energia positiva generata dai rientri degli infortunati, il Palermo ha tutte le carte in regola per trasformare questo confronto in un momento decisivo della stagione.