Reggiana a Palermo. Nesta conta gli assenti

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Reggiana che prepara la sfida contro il Palermo.

La Reggiana affronta un periodo particolarmente difficile, segnato da una serie di risultati negativi e una pesante ondata di infortuni che ha colpito la squadra chiave. Dopo aver nutrito speranze di qualificarsi per i play-off, la squadra si trova ora a lottare per evitare i play-out, con un margine di soli quattro punti di vantaggio sulla zona pericolosa.

L’imminente sfida al Barbera, contro il Palermo, si presenta come un ulteriore ostacolo per la squadra allenata da Alessandro Nesta, che nonostante le difficoltà, ha ricevuto conferma della fiducia da parte della dirigenza. Tuttavia, la lista degli infortunati complica notevolmente i piani tattici. Marco Sampirisi, un elemento importante della difesa, ha subito un infortunio al retto femorale sinistro di secondo grado che lo terrà fuori per il resto della stagione. Questo infortunio si aggiunge a quelli di altri giocatori chiave come Vergara, Vido, Crnigoj e Girma, tutti indisponibili per la prossima partita.

Francesco Bardi, portiere titolare, sta anch’esso lottando per superare un problema alla caviglia. Sebbene ci sia la speranza che possa rientrare almeno tra i convocati, sembra che sarà Satalino a difendere la porta della Reggiana in questo incontro cruciale. Queste assenze rappresentano un duro colpo per la Reggiana, che dovrà fare affidamento sui giocatori disponibili e su una strategia adeguatamente adattata per cercare di ottenere un risultato positivo a Palermo. Nesta dovrà quindi esplorare tutte le opzioni tattiche disponibili e forse fare affidamento su elementi meno utilizzati per colmare le lacune, mantenendo la squadra competitiva e concentrata sulle sfide immediate, nell’ambito di un finale di stagione che si annuncia impegnativo e decisivo per il futuro della squadra in Serie B.