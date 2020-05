L’ultimo giorno di scuola non sarà in classe. Il Comitato tecnico scientifico ha deliberato negativamente sulla possibilità di riaprire le scuole per l’ultimo giorno dell’anno scolastico in corso. Secondo quanto riporta “Fanpage.it”, il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, avrebbe spiegato che tutti i componenti del Comitato hanno deliberato negativamente su questa possibilità. A proporre di riaprire le scuole in occasione dell’ultimo giorno dell’anno scolastico era stata la viceministra all’Istruzione, Anna Ascani.