Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha ricevuto delle minacce e tentativi di corruzione in merito alla destinazione dei fondi pubblici per l’emergenza coronavirus. Il ministro, secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia”, è sotto scorta da giorni. Il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, ha voluto commentare la vicenda con tweet sul suo profilo Twitter, scrivendo: “Massima vicinanza al viceministro Sileri per le minacce ricevute. Pierpaolo oltre a essere un grande professionista è anche una persona corretta, genuina, con la schiena dritta. Avanti così, siamo tutti con te, hai il nostro sostegno. Non ci facciamo intimidire da nessuno”.